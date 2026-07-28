Adıyaman'da Ali Dağı ormanlık alanında çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı. Jandarma ekiplerinin olayın ardından yürüttüğü çalışmalar kapsamında yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine gönderilirken, yangına ilişkin adli süreç devam ediyor.

27 Temmuz'da Adıyaman-Kahta kara yolu üzerindeki Ali Dağı ormanlık alanında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi, su tankeri, jandarma ve sağlık ekibi müdahale etmişti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, yangında çok sayıda ağaç zarar görmüştü.

Yangının ardından Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin adli inceleme ise sürüyor.