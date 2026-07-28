Adıyaman merkeze bağlı Kayaönü Köyü kırsalında çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Öğleden sonra ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, Orman Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmalarına ekiplerin talebi üzerine iki yangın söndürme helikopteri katıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürerken, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük de bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti ve yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Yangın, öğleden sonra Merkez Kayaönü Köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda çıktı.

Dumanlar ve alevlerin yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, Jandarma, Orman Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının ekipleri sevk edildi.

Köylülerinde katıldığı yangında ekipler yetersiz kalınca 2 helikopter desteği ile havadan müdahale edildi. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangının yaşandığı bölgeye gelen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden son durum hakkında bilgi alarak çalışmaları koordine etti.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespitine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Kaynak : PERRE