Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Adeviye Bulvarı'nda meydana gelen iş yeri yangınının ardından açıklamalarda bulundu. Yangına müdahale eden itfaiye, AFAD, emniyet, sağlık ekipleri ile destek veren tüm kurumlara teşekkür eden Hallaç, yangından etkilenen esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Hallaç, Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangının ilk anından itibaren büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, AFAD, emniyet güçleri, sağlık ekipleri ve diğer kurumların koordineli çalışması sayesinde alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını ifade etti.

Yangın sırasında destek veren çevre esnafına ve duyarlılık gösteren vatandaşlara da teşekkür eden Hallaç, Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin cesaret, fedakârlık ve ekip ruhuyla örnek bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Zabıta personeli ile belediyenin diğer birimlerinde görev yapan çalışanlara da teşekkür eden Hallaç, Kaymakamlık, AFAD, emniyet teşkilatı ile çevre il ve ilçelerden destek amacıyla gelen itfaiye ekiplerinin katkılarının yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Başkan Mehmet Can Hallaç, birlik ve dayanışma içerisinde hareket edildiğinde her zorluğun aşılabileceğini ifade ederek, yangından etkilenen tüm esnafa bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.