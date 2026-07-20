Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Küçük Sanayi Sitesi kavşağında uzun süredir yaşanan trafik kazaları, köprülü kavşak beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Bölge sakinleri, 2024 Yerel Seçimleri öncesinde yapımı duyurulan projenin hangi aşamada olduğunu merak ettiklerini belirterek yetkililerden kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklama beklediklerini ifade etti.

Kahta-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan OSB ile Küçük Sanayi Sitesi kavşağı, uzun yıllardır sürücüler tarafından riskli noktalar arasında gösteriliyor. Bölgede sık sık maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları meydana gelirken, zaman zaman ölümlü kazaların da yaşandığı belirtiliyor.

Bölge sakinleri, mevcut kavşak düzenlemesinin yetersiz kaldığını ifade ederek kalıcı çözüm için köprülü kavşak yapılmasını talep ediyor.

2024 Yerel Seçimleri öncesinde AK Parti'nin Kahta Belediye Başkan Adayı, seçimlerin ardından Belediye Başkanı olan Mehmet Can Hallaç, açıkladığı projeler arasında OSB ile Küçük Sanayi Sitesi kavşağına köprülü kavşak yapılacağını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Aradan geçen süreye rağmen projeye ilişkin sahada herhangi bir çalışmanın başlamamış olması vatandaşların dikkatini çekerken, bölge sakinleri projenin son durumuna ilişkin açıklama bekliyor.

Vatandaşlar, geçtiğimiz cumartesi günü de aynı kavşakta maddi hasarlı ve yaralanmalı bir trafik kazasının meydana geldiğini hatırlatarak, trafik güvenliğinin sağlanması için köprülü kavşak projesinin hayata geçirilmesini istedi.

Bölge sakinleri, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a, "Kahta çıkışı Adıyaman yolu üzerindeki OSB ve Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'na yapılması planlanan köprülü kavşak projesi ne aşamada?" sorusunu yönelterek, yetkililerden kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklama beklediklerini dile getirdi.

Haber: Hasan KAYA