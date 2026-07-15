Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Olayda kavgaya karışan kişiler gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kahta ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, birbirine saldıran şahıslara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Yapılan müdahalenin ardından kavgaya karışan kişiler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.