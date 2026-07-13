Kahta Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla asfalt, parke, kaldırım ve zemin güçlendirme çalışmalarını birçok mahallede eş zamanlı olarak sürdürüyor. Baraj Yolu başta olmak üzere Girne, Hürriyet ve Fatih mahallelerinde devam eden çalışmalarla yollar daha güvenli ve konforlu hale getirilirken, Necip Fazıl Kısakürek Çevre Yolu'nda da sathi asfalt uygulaması tamamlandı. Belediye, planlanan program kapsamında ihtiyaç duyulan mahallelerde yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Kahta Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve modern ulaşım imkanına kavuşması amacıyla ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Program kapsamında Bitümlü Sıcak Asfalt, sathi asfalt, kilitli parke, kaldırım ve zemin güçlendirme uygulamaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

İlçenin önemli ulaşım güzergâhlarından Baraj Yolu'nda Bitümlü Sıcak Asfalt serimi sürerken, Girne Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde mevcut kilitli parke taşları sökülerek zemin güçlendirme çalışmaları tamamlandı ve cadde asfalt serimine hazır hale getirildi.

Girne Mahallesi 6015 Nolu Sokak'ta kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başlanırken, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 8026, 8027, 8029 ve 8030 numaralı sokaklarda da parke uygulaması öncesinde zemin güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Fatih Mahallesi 1026 Nolu Sokak'ta ise kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanarak yol vatandaşların kullanımına açıldı.

İlçenin kuzey bölümünde yoğun araç trafiğinin bulunduğu Necip Fazıl Kısakürek Çevre Yolu'nda da zemin güçlendirme çalışmalarının ardından sathi asfalt serimi tamamlandı. Yapılan uygulamayla yol daha güvenli ve dayanıklı hale getirildi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ulaşım yatırımlarının ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için çalışmaların planlı şekilde sürdüğünü ifade etti.

Hallaç, Baraj Yolu'ndaki Bitümlü Sıcak Asfalt çalışmalarının devam ettiğini, ilçenin farklı noktalarında asfalt, parke ve kaldırım uygulamalarının eş zamanlı yürütüldüğünü belirterek, zemin güçlendirme yapılan bölgelerde yolların uzun ömürlü hale getirildiğini söyledi.

Başkan Hallaç, Necip Fazıl Kısakürek Çevre Yolu'nda da çalışmaların tamamlandığını belirterek, Kahta'nın ulaşım altyapısını daha modern ve güçlü hale getirmek için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.