Adıyaman'ın Kahta ilçesinde elektrikli motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 42 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Kahta Devlet Hastanesi önünde yaşanan kazada Ş.M. yönetimindeki elektrikli motosiklet ile M.K. idaresindeki 34 HE 0601 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak yola düşen Ş.M.'nin yardımına, kazanın hastanenin acil servis girişi önünde meydana gelmesi nedeniyle sağlık çalışanları kısa sürede ulaştı. Acil serviste görev yapan uzman hekimler ve sağlık personeli yaralı sürücüye kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ş.M., müdahalenin ardından sedyeyle Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza, Kahta Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Ş.M. (42) yönetimindeki elektrikli motosiklet ile M.K. (21) idaresindeki 34 HE 0601 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Araçların çarpışmasıyla elektrikli motosiklet sürücüsü Ş.M. savrularak yere düştü. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale için hastanenin acil servisinde görevli uzman hekimler ve sağlık personeli kaza yerine çıktı.

Sağlık çalışanları tarafından ilk müdahalesi yapılan Ş.M., sedyeyle Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne alındı. Yaralı sürücü burada tedavi altına alındı.

Ekipler, kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüyor.