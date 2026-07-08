Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşlılık ve emekli maaşı işlemleri nedeniyle Halkbank önünde oluşan yoğunlukta uzun süre sıra bekleyen vatandaşlar için sıcak hava önlemi alındı. Kahta Belediyesi, hava sıcaklıklarının yükseldiği ilçede banka önünde bekleyen vatandaşların güneş altında kalmaması amacıyla alana gölgelik çadır kurdu. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın talimatıyla gerçekleştirilen çalışmada belediye ekipleri, sırada bekleyen vatandaşlara su ve kek de ikram etti. İleri yaştaki vatandaşların işlemleri sırasında daha rahat şartlarda bekleyebilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulama, banka önündeki vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Halkbank önünde yaşlılık ve emekli maaşı işlemleri nedeniyle yaşanan yoğunluk üzerine Kahta Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Sıcak havada sıra bekleyen vatandaşların güneşten korunabilmesi için banka önüne gölgelik çadır yerleştirildi.

Belediye ekipleri, uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlara su ve kek ikramında bulundu. Uygulamanın, ileri yaştaki vatandaşların banka işlemlerini daha rahat şartlarda gerçekleştirebilmesine katkı sağlaması amaçlandı.

Sıra bekleyen vatandaşlar, sıcak hava nedeniyle alınan önlemi memnuniyetle karşıladı.

Kahta Belediyesi ekipleri, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hizmet ve çalışmaların süreceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE