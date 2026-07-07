Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yaz Kur'an Kursları, Ehli Beyt Camii ve Yavuz Selim Camii'nde düzenlenen programlarla başladı. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ve İlçe Müftüsü Süleyman Turul'un katıldığı açılışta, Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başlayan çocukların ilk gün heyecanına eşlik edildi. Kurslara yeni başlayan öğrencilere ilk cüzleri hediye edilirken, çocuklara eğitim hayatlarında başarı dilekleri iletildi. Yaz döneminde Kur'an-ı Kerim eğitimi alacak öğrencilerle yakından ilgilenen protokol üyeleri, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Hallaç, milli ve manevi değerlerle yetişen nesillerin toplum açısından taşıdığı öneme değindi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, çocukların heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Bugün Kaymakamımız Sayın Muhammed Üsame Soysal ve İlçe Müftümüz Sayın Süleyman Turul ile birlikte Ehli Beyt Camii ve Yavuz Selim Camii'nde düzenlenen Yaz Kur'an Kurslarının açılış programına katılarak yavrularımızın heyecanına ortak olduk. Kur'an-ı Kerim öğrenme yolculuklarında ilk adımlarını atan evlatlarımıza ilk cüzlerini hediye etmenin mutluluğunu yaşadık. Gözlerindeki heyecan ve yüzlerindeki tebessüm bizlere umut verdi" dedi.

Hallaç, çocukların gelecekte topluma faydalı bireyler olarak yetişeceğine inandıklarını ifade ederek, "İnanıyoruz ki bugün Kur'an harfleriyle buluşan bu güzel yavrularımız, yarın milletine, memleketine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişecektir. Çocuklarımızın hem milli hem manevi değerlerine bağlı, ahlaklı ve bilinçli nesiller olarak yetişmesi en büyük temennimizdir. Rabbim tüm evlatlarımızın zihin açıklığını, başarılarını ve güzel ahlaklarını daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Yaz Kur'an kurslarının düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Müftülüğüne, din görevlilerine ve çocuklarını kurslara yönlendiren ailelere teşekkür eden Başkan Hallaç, çocukların manevi gelişimine yönelik çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.