Adıyaman'da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Kahta Kaymakamlığı bünyesinde istihdam edilecek 150 kişi için gerçekleştirilen kura çekiminin ardından hak kazanan adayların isimleri açıklandı. Adıyaman Valiliği ile Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen program kapsamında yapılan kura sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenirken, görevlendirilmeye hak kazanan adayların evrak teslim takvimi de duyuruldu. Listede adı bulunan adayların gerekli belgelerini 3-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kahta Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü İşçi Birimine şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adayların yerine yedek listede yer alan isimlerin görevlendirileceği bildirildi.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından programa katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ve evrak teslim süreci başladı. Hak kazananların belgelerini en geç 10 Temmuz 2026 tarihine kadar Kahta Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü İşçi Birimine ulaştırmaları istendi.

Belirlenen süre içerisinde gerekli evrakları teslim etmeyen adayların yerine yedek listede bulunan kişilerin görevlendirileceği belirtildi.

Programa hak kazanan adaylardan adli sicil kaydı, kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, aynı hanede oturanları gösteren belge, aday ile 16 yaş üzerindeki hane bireylerine ait SGK kayıt belgesi, çalışan hane bireylerinin maaş bordrosu, Kahta Halk Bankası Şubesi'nden açılmış IBAN bilgisi ve tarihçeli ikametgâh belgesi istenecek.

Başvuru ve evrak teslim işlemleri Kahta Kaymakamlığı tarafından yürütülecek. Listede adı bulunan adayların evrak teslim tarihini kaçırmamaları istendi.

TYP kapsamında kura sonucu hak kazanan 150 kişinin listesi şöyle:

Abdullah İnan Büşra Orman Onur Arda Can Osman Karabiber Ramazan Gündüz Emine Avseren Nurcan Ara Altun Tekin Süleyman Eroğlu Miyase Kepe Mehmet Burak Çelik Yazar Yakan Ayşe Çocuk Halil İbrahim Tatar Merve Nur Tosun Berivan Korkut Ali Erdal Murat Kayi Uğur Polat Abdullah Tangün Emine Taşkın Faik Yıldırım Leyla Turan Zeynep Demirhan Samet Karakaya Mehmet Köroğlu Remziye Eren Nebi Hakan Fırat Hülya Fırat Şeyda Dündar Günay Kaplan Zuhal Yaşar Neslihan Yağcı Hediye Uçar Meral Kuşaksız Rahime Mete Medine Aydın Sevim Çetinkaya Seher Tatar Zeynep Fırat Songül Bozan Necla Özer Ferhat Kızgınyürek Eralp Ardıç Songül Çevik Hacı Ali Kılıç Sadık Güzel Yusuf Kılıç Songül Denizhan Yasin Kuştepe Berivan Kurtlu Gülhan Yiğit Nazlı Tanrıverdi İsmail Orman Esra Ünver Habip Yıldız Elif Çetin Ömer Faruk Bozan Baran Mutlu Neriman Avcı Perizade Orman Mehmet Emin Nazlı Kısmet Çelik Nurullah Yavaş Emine Özbey Yasemin Ünver Şehriban Karaaslan Bünyamin Doğan Fatma Türk Pınar Akıncı Enes Kızıl Mustafa Çevik Keziban Parlak Hakan Barak Şerife Orman Hilal Yılanlı Şevket Şahin Münevver Kuştepe Saadet Çiçek İsmail Alan Sebiha Durmaz Erkan Karayiğit Yıldız Tapan Feyza Ordu Medine Orhan Orhan Öner Selda Şaşmaz Dilek Ortak Bedriye Türk Hüseyin Ocak İmhan Oğuz Remziye Parlak Gülcan Eğrik Sevda Nur Çetin Nimet Salman Hayriye Yetkin Zehra Aksakallı Arzu Turan Mustafa Halim Yardım Emine Tank Hicaz Bozan Abide Kaplan Leman Çayır İmran Yağmur Gülbeyaz Bozan Hacı Ramazan Ünver Ümran Demir Rukiye Özkan Kübra Özpolat İshak Pirçek Gönül Özer Merve Yılanlı Hasan İbiş Medine Köse Adile Kamış Semra Doğan Hatice Bozkurt Ferdi Parlak Kadriye Yılanlı Yunus Emre Köse Kerim Polat Gülcan Öztürk Müjde Ergün Zeki Çevik Bekir Çevik Mehmet Gül Abuzer Akkuş Hacı Güray Tülhan Özçelebi Mehmet Gündüz Merve Güler Abdurrahman Oğuz Derya Bayram Zeynep Fırat Fatma Turan Ayşe Kula Bedriye Doğan Berivan Kaya Elif Yamanoğlu Hüsna Özdemir Münevver Yılmaz Narin Çetin Özge Çetinkaya Rukiye Çetin Rümeysa Demirel Sait Kula Semra Baytemur Sibel Özer Şenay Özdemir Ayhan Altun