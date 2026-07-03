Adıyaman'da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Kahta Kaymakamlığı bünyesinde istihdam edilecek 150 kişi için gerçekleştirilen kura çekiminin ardından hak kazanan adayların isimleri açıklandı. Adıyaman Valiliği ile Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen program kapsamında yapılan kura sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenirken, görevlendirilmeye hak kazanan adayların evrak teslim takvimi de duyuruldu. Listede adı bulunan adayların gerekli belgelerini 3-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kahta Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü İşçi Birimine şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Belirlenen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adayların yerine yedek listede yer alan isimlerin görevlendirileceği bildirildi.

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Kura çekiminin tamamlanmasının ardından programa katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ve evrak teslim süreci başladı. Hak kazananların belgelerini en geç 10 Temmuz 2026 tarihine kadar Kahta Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü İşçi Birimine ulaştırmaları istendi.

Belirlenen süre içerisinde gerekli evrakları teslim etmeyen adayların yerine yedek listede bulunan kişilerin görevlendirileceği belirtildi.

Programa hak kazanan adaylardan adli sicil kaydı, kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, aynı hanede oturanları gösteren belge, aday ile 16 yaş üzerindeki hane bireylerine ait SGK kayıt belgesi, çalışan hane bireylerinin maaş bordrosu, Kahta Halk Bankası Şubesi'nden açılmış IBAN bilgisi ve tarihçeli ikametgâh belgesi istenecek.

Başvuru ve evrak teslim işlemleri Kahta Kaymakamlığı tarafından yürütülecek. Listede adı bulunan adayların evrak teslim tarihini kaçırmamaları istendi.

TYP kapsamında kura sonucu hak kazanan 150 kişinin listesi şöyle:

  1. Abdullah İnan
  2. Büşra Orman
  3. Onur Arda Can
  4. Osman Karabiber
  5. Ramazan Gündüz
  6. Emine Avseren
  7. Nurcan Ara
  8. Altun Tekin
  9. Süleyman Eroğlu
  10. Miyase Kepe
  11. Mehmet Burak Çelik
  12. Yazar Yakan
  13. Ayşe Çocuk
  14. Halil İbrahim Tatar
  15. Merve Nur Tosun
  16. Berivan Korkut
  17. Ali Erdal
  18. Murat Kayi
  19. Uğur Polat
  20. Abdullah Tangün
  21. Emine Taşkın
  22. Faik Yıldırım
  23. Leyla Turan
  24. Zeynep Demirhan
  25. Samet Karakaya
  26. Mehmet Köroğlu
  27. Remziye Eren
  28. Nebi Hakan Fırat
  29. Hülya Fırat
  30. Şeyda Dündar
  31. Günay Kaplan
  32. Zuhal Yaşar
  33. Neslihan Yağcı
  34. Hediye Uçar
  35. Meral Kuşaksız
  36. Rahime Mete
  37. Medine Aydın
  38. Sevim Çetinkaya
  39. Seher Tatar
  40. Zeynep Fırat
  41. Songül Bozan
  42. Necla Özer
  43. Ferhat Kızgınyürek
  44. Eralp Ardıç
  45. Songül Çevik
  46. Hacı Ali Kılıç
  47. Sadık Güzel
  48. Yusuf Kılıç
  49. Songül Denizhan
  50. Yasin Kuştepe
  51. Berivan Kurtlu
  52. Gülhan Yiğit
  53. Nazlı Tanrıverdi
  54. İsmail Orman
  55. Esra Ünver
  56. Habip Yıldız
  57. Elif Çetin
  58. Ömer Faruk Bozan
  59. Baran Mutlu
  60. Neriman Avcı
  61. Perizade Orman
  62. Mehmet Emin Nazlı
  63. Kısmet Çelik
  64. Nurullah Yavaş
  65. Emine Özbey
  66. Yasemin Ünver
  67. Şehriban Karaaslan
  68. Bünyamin Doğan
  69. Fatma Türk
  70. Pınar Akıncı
  71. Enes Kızıl
  72. Mustafa Çevik
  73. Keziban Parlak
  74. Hakan Barak
  75. Şerife Orman
  76. Hilal Yılanlı
  77. Şevket Şahin
  78. Münevver Kuştepe
  79. Saadet Çiçek
  80. İsmail Alan
  81. Sebiha Durmaz
  82. Erkan Karayiğit
  83. Yıldız Tapan
  84. Feyza Ordu
  85. Medine Orhan
  86. Orhan Öner
  87. Selda Şaşmaz
  88. Dilek Ortak
  89. Bedriye Türk
  90. Hüseyin Ocak
  91. İmhan Oğuz
  92. Remziye Parlak
  93. Gülcan Eğrik
  94. Sevda Nur Çetin
  95. Nimet Salman
  96. Hayriye Yetkin
  97. Zehra Aksakallı
  98. Arzu Turan
  99. Mustafa Halim Yardım
  100. Emine Tank
  101. Hicaz Bozan
  102. Abide Kaplan
  103. Leman Çayır
  104. İmran Yağmur
  105. Gülbeyaz Bozan
  106. Hacı Ramazan Ünver
  107. Ümran Demir
  108. Rukiye Özkan
  109. Kübra Özpolat
  110. İshak Pirçek
  111. Gönül Özer
  112. Merve Yılanlı
  113. Hasan İbiş
  114. Medine Köse
  115. Adile Kamış
  116. Semra Doğan
  117. Hatice Bozkurt
  118. Ferdi Parlak
  119. Kadriye Yılanlı
  120. Yunus Emre Köse
  121. Kerim Polat
  122. Gülcan Öztürk
  123. Müjde Ergün
  124. Zeki Çevik
  125. Bekir Çevik
  126. Mehmet Gül
  127. Abuzer Akkuş
  128. Hacı Güray
  129. Tülhan Özçelebi
  130. Mehmet Gündüz
  131. Merve Güler
  132. Abdurrahman Oğuz
  133. Derya Bayram
  134. Zeynep Fırat
  135. Fatma Turan
  136. Ayşe Kula
  137. Bedriye Doğan
  138. Berivan Kaya
  139. Elif Yamanoğlu
  140. Hüsna Özdemir
  141. Münevver Yılmaz
  142. Narin Çetin
  143. Özge Çetinkaya
  144. Rukiye Çetin
  145. Rümeysa Demirel
  146. Sait Kula
  147. Semra Baytemur
  148. Sibel Özer
  149. Şenay Özdemir
  150. Ayhan Altun

Kaynak: Perre Haber Ajansı