Kahta'da hizmete açılan Millet Bahçesi, geniş yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi. İlçenin sosyal yaşamına katkı sunan yaşam alanı, düzenlenen inceleme programında protokol üyeleri tarafından ziyaret edilirken, sunulan hizmetler ve kullanım alanları yerinde değerlendirildi.

Kahta Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen programa AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafar Çelebi ile basın mensupları katıldı.

TOKİ tarafından hayata geçirilen Millet Bahçesi'ni gezen heyet, vatandaşların kullanımına sunulan sosyal alanları inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Toplam 108 dönümlük alanda hizmet veren Kahta Millet Bahçesi'nde millet kıraathanesi, kafe, çardaklar, mescit, büfeler, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor sahaları, seyir terasları, dürbün terası, sahil yolu, piknik ve etkinlik alanları bulunuyor.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Millet Bahçesi'nin kısa sürede ailelerin, çocukların ve gençlerin yoğun olarak kullandığı sosyal yaşam alanlarından biri haline geldiğini belirterek, ilçeye kazandırılan bu yatırımın uzun yıllar hizmet vereceğini ifade etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ise Millet Bahçesi'nin yalnızca yeşil alan değil, her yaştan vatandaşın güvenle vakit geçirebildiği modern bir yaşam merkezi olduğunu belirterek, yatırımın Kahta'nın sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.