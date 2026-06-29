Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, hasat sezonunun başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajda üreticilerin hasat heyecanını paylaştı. Çiftçilere bereketli ve kazançlı bir sezon dileyen Hallaç, anız yangınlarına karşı da vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Toprağa emek veren üreticilerin ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından önemli bir görev üstlendiğini belirten Hallaç, başta Kahtalı çiftçiler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında üretim yapan tüm çiftçilere bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Hasat döneminde anız yakılmasının tarım arazıları, doğal yaşam ve milli ekonomi açısından büyük zararlara yol açtığını ifade eden Hallaç, küçük bir ihmalin aylar süren emeği kısa sürede yok edebileceğine dikkat çekti.

Vatandaşlardan hasat sırasında ve sonrasında ateş yakmamalarını, sigara izmaritlerini çevreye atmamalarını ve olası yangın risklerine karşı duyarlı davranmalarını isteyen Hallaç, Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirtti.