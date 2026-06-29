Adıyaman'da elektrik akımına kapılan bir karganın düştüğü bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Örenli Mahallesi'nde yaşanan olayda bahçede maddi hasar oluştu.

Elektrik direğine konduğu sırada akıma kapılan karga alev aldı. Daha sonra bahçeye düşen karga, kuru otların tutuşmasına neden oldu.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevreye yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında bahçede hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.