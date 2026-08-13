Adıyaman-Kahta karayolunun Ortanca köyü mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Mehmet Ç. idaresindeki otomobil, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü Mehmet Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Emine Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, Mehmet Ç. ve Emine Ç. daha sonra Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Adıyaman-Kahta karayolu üzerindeki Ortanca köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Ç.’nin kullandığı otomobil, yolda ilerleyen başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Ç.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Emine Ç. yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kazazedelere olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.