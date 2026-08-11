Adıyaman’ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ekrem Aydın, saatler süren arama çalışmalarının ardından Adıyaman Belediyesi 04.17 Arama Kurtarma ekibi tarafından sağ olarak bulundu. Alişar Mahallesi’nde yaşayan Aydın’ın kaybolduğu ihbarı üzerine Jandarma, Emniyet, AFAD ve bölgede faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Aramalara 5 kişilik uzman personeliyle katılan Adıyaman Belediyesi 04.17 Arama Kurtarma ekibi, kırsal bölgede yaptığı saha taraması sırasında Aydın’a ulaştı. Mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda bulunan Aydın’ın bitkin olduğu belirlendi. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan Aydın, daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Ekrem Aydın, sabah saat 05.30 sıralarında Alişar Mahallesi’ndeki evinden ayrıldı. Yakınlarının uzun süre kendisinden haber alamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbarın ardından Jandarma, Emniyet, AFAD ve Adıyaman’da faaliyet gösteren arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, kırsal alanda koordineli şekilde saha taraması başlattı.

Adıyaman Belediyesi 04.17 Arama Kurtarma ekibi de 5 kişilik uzman personeliyle çalışmalara katıldı. Ekipler, Aydın’ın bulunabileceği güzergâhları ve çevredeki kırsal alanları taradı.

Ekrem Aydın Mahalleden 2 Kilometre Uzakta Bulundu

Saatler süren aramalar sonucunda 85 yaşındaki Ekrem Aydın, Alişar Mahallesi’ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kırsal alanda Adıyaman Belediyesi 04.17 Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu.

Bitkin halde olduğu belirlenen Aydın’ın ilk kontrolleri olay yerinde yapıldı. Ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen Aydın, tedavi için hastaneye götürüldü.

Ekrem Aydın’ın sağlık durumunun kontrol altında olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.