Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü O.T. ağır yaralandı. Kaza, Cami Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden O.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahta ilçesi Cami Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi.

O.T. (21) yönetimindeki motosiklet ile E.B. (39) idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü O.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kahta Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürdürülen O.T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazanın ardından olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.