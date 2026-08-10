Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli araç, kaçış sırasında farklı araçlara ve yol üzerindeki demir bariyerlere çarparak kaza yaptı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Kahta-Diyarbakır kara yolunun yeni kavşak mevkiinde, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Kaçış sırasında farklı araçlara çarpan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol bölümüne yerleştirilen demir bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası araçtan inerek kaçmaya çalışan 2 şüpheliden biri, polis ekiplerince aracın yakınında yakalandı. Diğer şüpheli ise araziye kaçtı.

Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, araziye kaçan şüpheliyi çalılıkların arasında yakaladı. Kaçışı sırasında arazide düşerek yaralanan şüpheli, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa taşındı.

Öte yandan, yakalanan şüphelilerin uyuşturucu ve silah ticaretiyle bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.