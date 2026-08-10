Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, gönül belediyeciliği anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmaya, özellikle geleceğin teminatı olan çocuklarla gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

Muhammediye Camii'nde Cuma namazının ardından Kur'an Kursu öğrencileri ve camiye gelen çocuklarla bir araya gelen Başkan Mehmet Can Hallaç, miniklere dondurma ikram ederek onların mutluluğunu paylaştı. Cami avlusunda yaşanan samimi buluşma, çocukların kahkahaları ve neşesiyle adeta bayram havasına dönüştü.

Çocuklarla tek tek ilgilenen, sohbet eden ve onların oyunlarına eşlik eden Başkan Hallaç, yalnızca bir belediye başkanı değil, çocukların sevincine ortak olan bir ağabey gibi vakit geçirdi. Miniklerin yüzlerinde oluşan içten tebessüm ise günün en anlamlı ve en unutulmaz karelerini oluşturdu.

Kur'an kurslarının çocukların milli, manevi ve ahlaki gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Can Hallaç, çocukların iyi bireyler olarak yetişmesinin en büyük hedeflerinden biri olduğunu belirterek, 'Çocuklarımız bizim yarınlarımız, umutlarımız ve en kıymetli emanetlerimizdir. Bir çocuğun yüzünde oluşan samimi bir tebessüm, bizim için yapılan tüm hizmetlerin en büyük ödülüdür. Onların Kur'an-ı Kerim öğrenirken gösterdiği azim ve heyecanı görmek bizlere umut veriyor. Bizler sadece yollar, parklar ve binalar inşa etmiyoruz; sevgiyle büyüyen, değerlerine bağlı, ahlaklı ve güçlü bir neslin geleceğine de yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın her zaman yanında olmaya, onların eğitimine, sosyal hayatına ve manevi gelişimine destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki mutlu çocuklar, güçlü ailelerin; güçlü aileler ise güçlü bir Kahta'nın temelidir' diye konuştu.

Vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelmeye devam eden Başkan Mehmet Can Hallaç'ın çocuklara gösterdiği yakın ilgi ve samimi yaklaşım, ailelerin de takdirini kazandı. Çocuklarının mutluluğunu paylaşan aileler, bu anlamlı buluşmadan dolayı Başkan Hallaç'a teşekkür ederek, çocuklara verilen değerin geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olduğunu ifade etti.