Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, kamu hizmetlerinin daha etkin ve vatandaş odaklı yürütülmesi amacıyla ilçe merkezinde saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Soysal, talep, öneri ve sorunları yerinde dinleyerek ilgili kurumlarla değerlendirmelerde bulundu.

Saha programı kapsamında ilçe merkezinde çeşitli noktalarda incelemelerde bulunan Kaymakam Soysal'a ilgili kurum yetkilileri de eşlik etti. Ziyaretlerde devam eden çalışmalar hakkında bilgi alınırken, vatandaşların ilettiği talepler ve beklentiler de dinlendi.

Kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gerektiğini belirten Kaymakam Muhammed Usame Soysal, sahada yapılan görüşmelerin sorunların daha hızlı tespit edilmesine ve çözüm süreçlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağladığını ifade etti.

Ziyaretlerde dile getirilen talep ve önerilerin ilgili kurumlar tarafından değerlendirilerek gerekli çalışmaların başlatılacağı belirtilirken, Kaymakam Soysal kamu hizmetlerinde çözüm odaklı anlayışı sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

İlçe sakinleri ise Kaymakam Soysal'ın esnaf ve vatandaşlarla doğrudan bir araya gelmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu tür saha ziyaretlerinin kamu ile vatandaş arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ve sorunların daha kısa sürede çözüme kavuşmasına katkı sunduğunu ifade etti.