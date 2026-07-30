Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

İş yerinden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramasını önleyerek yangını kontrol altına aldı.

Yangın söndürülürken iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme sürüyor.