Adıyaman'ın Gerger ilçesinde hayvancılığı desteklemek amacıyla yürütülen yüzde 50 hibe destekli proje kapsamında 14 üreticiye süt sağım makinesi ile sağım hijyen kitleri dağıtıldı.

Gerger İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayvancılığı Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen programa Gerger Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan da katıldı. Programda üreticilere süt sağım makineleri ve sağım hijyen kitleri teslim edildi.

Kaymakam İbrahim Coşkunaslan, kırsalda üretimin güçlenmesi ve hayvancılığın gelişmesi için üreticilere verilen desteğin süreceğini belirterek, teslim edilen ekipmanların daha modern, hijyenik ve verimli üretime katkı sağlayacağını söyledi.

Süt sağım makineleri ile hijyen kitlerinin üreticilerin iş yükünü azaltmasının yanı sıra sağım koşullarını iyileştirmesi ve kaliteli süt üretimini artırması hedefleniyor.

Yetkililer, projenin ilçe hayvancılığına katkı sunacağını belirterek emeği geçen kurum ve personele teşekkür etti.