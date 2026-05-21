Toplantıda il genelinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirilirken, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen çalışmalar, devam eden projeler, akademik başarıyı artırmaya yönelik uygulamalar ve ilçelerdeki eğitim süreçleri ele alındı.

İlçe millî eğitim müdürleri, sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek görüş ve önerilerini paylaştı.

İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitimde koordinasyonun ve sahadaki uygulamaların önemine dikkat çekerek, ilçelerle güçlü iletişim ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Toplantı, karşılıklı değerlendirme ve iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi.

Kaynak : PERRE