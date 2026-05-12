Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, Avacık ve Kurdek yaylalarında bahar aylarında açan endemik ters laleler, düzenlenen festivalle ziyaretçilerini ağırladı.

Gerger Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Ters Lale Festivali', iki gün boyunca doğaseverleri bir araya getirdi. Festivalin ilk gününde yaylaya gelen katılımcılar çadırlarını kurarak geceyi doğayla iç içe geçirdi. Kamp ateşi etrafında bir araya gelen ziyaretçiler, türküler eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Etkinlik kapsamında katılımcılara çiğköfte ikram edilirken, yöresel lezzetler de büyük ilgi gördü.

Festivalin ikinci gününde ise farklı illerden gelen ziyaretçilerin katılımıyla ters lalelerin bulunduğu alanlara doğa yürüyüşü düzenlendi. Katılımcılar yürüyüş boyunca hem bölgenin eşsiz manzarasını keşfetti hem de endemik ters laleleri yakından görme imkanı buldu. Aynı gün içerisinde adrenalin tutkunları için yamaç paraşütü etkinliği de düzenlendi. Bölgenin yüksek tepelerinden gerçekleştirilen uçuşlarda katılımcılar, ters lalelerle bezeli doğa manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu. Renkli görüntülere sahne olan yamaç paraşütü etkinliği, festivale ayrı bir heyecan kattı. Yoğun ilgi gören festival, bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlarken, ziyaretçilere de unutulmaz bir deneyim sundu. Etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı şekilde düzenlenerek geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, 'İlçemizin sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla bu festivali hayata geçirdik. Ters laleler, bölgemizin en önemli endemik değerlerinden biridir. Bu güzellikleri koruyarak tanıtmak ve turizme kazandırmak en büyük hedefimizdir. Vatandaşlarımızın ve çevre illerden gelen misafirlerimizin yoğun ilgisi bizleri memnun etti. Önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı organizasyonlarla festivalimizi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz' ifadelerine yer verdi.

Bölgenin keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olduğuna dikkat çeken doğaseverler ise 'Burası gerçekten eşsiz bir doğaya sahip. Ters laleleri yerinde görmek bizim için çok özel bir deneyim oldu. Hem kamp yapma imkanı hem yürüyüş rotaları hem de yamaç paraşütü gibi etkinliklerle dolu dolu bir organizasyondu. Bu tür etkinliklerin artması bölgenin tanıtımı açısından çok önemli. Herkese burayı görmelerini tavsiye ediyoruz' diye konuştu.