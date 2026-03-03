Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, İstanbul Çekmeköy'de biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in bir öğrencisi tarafından öldürülmesiyle ilgili yazılı basın açıklaması yaptı. Ertaş, eğitim camiasında artan şiddet olaylarına dikkat çekerek yetkililere ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

Öğretmene Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

Ertaş açıklamasında, 'Ülkemiz ve eğitim camiamız bir kez daha yasa boğulmuştur. İstanbul Çekmeköy'de görev yapan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, bir öğrencisi tarafından hunharca katledilmiştir. Kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Aynı saldırıda yaralanan Zeynep Aybars Taşdemir öğretmenimize ve öğrencimize de acil şifalar temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin devam ettiğini vurgulayan Ertaş, gerekli ve kalıcı tedbirler alınmadığı sürece bu tür olayların sona ermeyeceğini belirtti. Ertaş, merhume öğretmenin daha önce disiplin kurulunda can güvenliğiyle ilgili endişelerini dile getirdiğini ancak önlem alınmadığını ifade etti.

Okullarda Güvenlik Sorunları

Ertaş, okullarda öğretmenlerin can güvenliğinin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu belirterek şu noktalara dikkat çekti:

Disiplin yönetmeliklerinin yetersiz ve caydırıcı olmadığı

Okullarda yeterli güvenlik tedbirlerinin alınamadığı

Asılsız ve adı değiştirilen şikâyet hatlarının öğretmenler için birer 'saatli bomba' niteliğinde olduğu

Liyakate dayanmayan yönetici atamaları ile şeffaflıktan uzak ödül ve ceza mekanizmalarının öğretmenlik mesleğini rencide ettiği

Eğitimcileri hedef alan, tahkir eden yayın, tutum ve açıklamaların şiddetin toplumsal zeminini beslediği

Mevcut yasal düzenlemelerin şiddeti önlemekte yetersiz kaldığı

Ertaş, okullarda güvenlik yetersizliğini, disiplin ve yasal düzenlemelerdeki eksiklikleri vurgulayarak failin en üst sınırdan cezalandırılmasını ve rehberlik sisteminin güçlendirilmesini talep etti.

Ertaş ayrıca, okullarda ödenek yetersizliği nedeniyle güvenlik görevlisi tahsisi yapılamadığını, öğrencilerin kesici ve delici aletleri rahatlıkla okula getirebildiğini ve bazı velilerin öğretmenlere karşı tehditkâr tutum sergilediğini vurguladı.

Güvenlik Tedbirlerinin Yetersizliği

Ertaş, okullarda güvenliğin genellikle nöbetçi öğretmenler aracılığıyla sağlanmaya çalışıldığını belirterek, 'Öğretmenler hem eğitim vermek hem de güvenliği temin etmek zorunda bırakılmaktadır. Bu kabul edilemez bir sorumluluktur' dedi.

Kamera sistemlerinin yetersiz olduğunu ve okullarda ödenek eksikliği nedeniyle temel güvenlik ihtiyaçlarının karşılanamadığını belirten Ertaş, eğitim kurumlarının tasarruf edilecek alanlar olmadığını ifade etti.

Failin Cezalandırılması Talebi

Ertaş, açıklamasında saldırıyı gerçekleştiren kişinin en üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini vurguladı:

'Bu vahşi saldırıyı gerçekleştiren failin en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ayrı ve ağırlaştırılmış bir suç tipi olarak düzenlenmesi öncelikli taleplerimiz arasındadır. Eğitim çalışanlarına yönelik suçlarda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve güçlü bir caydırıcılık sağlanması artık bir zorunluluktur.'

Eğitimde Şiddeti Önleme Çalışmaları

Türk Eğitim-Sen'in geçmişte eğitimde şiddeti önlemeye yönelik girişimlerini aktaran Ertaş, şunları söyledi:

2019 ve 2023 yıllarında iki ayrı kanun teklifi hazırlanarak TBMM'ye iletildi

2019 yılında 81 ilden Cumhurbaşkanı'na mektuplar gönderilerek eğitimde şiddete dikkat çekildi

Ceren Damar Şenel'in katledilmesi davasına müdahil olundu ve süreç yakından takip edildi

İbrahim Oktugan öğretmenin öldürülmesinin ardından ülke genelinde şiddet protesto edildi ve bir günlük iş bırakma eylemi yapıldı

Ertaş, öğretmenlik meslek kanununda eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair açık ve caydırıcı düzenlemelerin yer alması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Rehberlik ve Önleyici Tedbirler

Ertaş, alınması gereken tedbirleri de sıraladı:

Rehber öğretmen sayısının artırılması ve norm kadro düzenlemesiyle her 100 öğrenciye 1 rehber öğretmen düşecek şekilde uygulama

Okullarda kapsamlı eylem planı hazırlanması, risk haritalarının çıkarılması ve şiddete eğilimli öğrencilerin erken dönemde tespit edilmesi

Madde bağımlılığı, suça özenme ve çeteleşme gibi olumsuz davranışlara karşı Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda özel programlar yürütülmesi

Okul yönetimi, aile ve rehberlik servisi arasında sürekli iş birliği sağlanması

Öğretmenlerin itibarı korunmalı, kamuoyu önünde küçük düşürülmelerine veya hedef gösterilmelerine müsaade edilmemesi

Öğretmenlerin Hatırası ve Toplumsal Çağrı

Ertaş açıklamasında, geçmişte öğrencileri tarafından hayatını kaybeden öğretmenleri de anarak şunları ifade etti:

'Rabia Sevilay Durukan, Ayhan Kökmen, Ceren Damar Şenel, Necmettin Kuyucu, İbrahim Oktugan, Fatma Nur Çelik ve daha niceleri... Birbirinden kıymetli eğitimcilerimiz, öğrencilerine en verimli oldukları dönemde eli kanlı şahıslar tarafından katledildiler. Her birinin hatırası bizlerin uhdesindedir. Tarifsiz bir acı yaşıyoruz ve gözyaşlarımız dinmiyor. Meslekleri başında şehit düşen tüm öğretmenlerimizin aziz hatıralarını bir kez daha rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.'

Ertaş, topluma ve ailelere de seslenerek şunları dile getirdi:

Öğretmene verilen değerin çocuklara verilen değer olduğunun anlaşılması

Çocuklara öğretmenin kutsal bir görev yürüttüğünün öğretilmesi ve saygı gösterilmesi

Okullarla iş birliği yaparak şiddet ve olumsuz davranışların önlenmesine destek olunması

Ertaş, açıklamasını 'Öğretmeni korumak, geleceğimizi korumaktır' ifadesiyle sonlandırdı ve şiddete karşı sıfır tolerans mesajı verdi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE