Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 Bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara'da inşa edilen 31 bin 73 konutun kura çekiminin gerçekleştirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Değerli misafirler, ev sahibi Türkiye olarak Ankara kura çekimi töreni münasebetiyle sizlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, bu gazi mekâna hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başından, sosyal medya platformlarından ve çeşitli iletişim vasıtalarından şu anda bizleri takip eden, gözü gönlü ve kulağı burada olan tüm kardeşlerime aynı şekilde muhabbetlerimi iletiyorum. Bu anlamlı merasimi tertiplemek suretiyle bir araya gelmemize vesile olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. 500 bin sosyal konut projemiz kapsamında birazdan kuralarını çekeceğimiz 31.073 konutun Ankara'mız ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sosyal konut projelerinin dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçladığını belirterek, konut hamlesinin etaplar hâlinde sürdürüleceğini ifade etti. Ankara'da gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte binlerce ailenin yeni yuvalarına kavuşacağını dile getiren Erdoğan, projenin Türkiye genelinde devam ettiğini kaydetti.

Törende, 31 bin 73 konut için kura çekimi yapıldı. Program, konuşmaların ardından gerçekleştirilen kura çekimiyle sona erdi.

HABER: ANKARA (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE