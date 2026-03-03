Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gündeme dair açıklamalar yaptı.

ÖĞRETMEN FATMA NUR ÇELİK'E RAHMET MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir lisede öğrencisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik ile ilgili açıklama yaptı.

Konuşmasının başında saldırıya değinen Erdoğan, 'Sözlerimin hemen başında dün İstanbul Çekmeköy'de bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatma Nur Çelik öğretmenimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Merhum öğretmenimizin ailesi ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakârlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum. Elleri öpülesi öğretmenlerimize yapılanın hiçbir gerekçesi olamaz. Bırakın şiddeti, Hazreti Ali Efendimizin 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızdan ve kültürümüzde kabul edilmez. Başsavcılığımız, Adalet Bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır. Milletçe hepimizi hüzne boğan bu olayın üzerine kararlılıkla gidilecek, failin hak ettiği cezayı alması için gereken mutlaka yapılacaktır. Aynı saldırıda yaralanan öğretmenimize ve öğrencimize de yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Rabbim Fatma Nur öğretmenimizin mekânını inşallah cennet eylesin' ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını belirterek, yetkili kurumların süreci titizlikle yürüteceğini ifade etti. Failin hak ettiği cezayı alması için gerekenin yapılacağını vurgulayan Erdoğan, olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

EĞİTİM CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI

Eğitim camiasına başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, öğretmenlere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirtti. Öğretmenlik mesleğinin toplum nezdindeki önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında öğretmenlere yönelik saygının kültürel ve inançsal temellerine değindi.

GÜNDEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin çeşitli alanlarda yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, güvenlik ve adalet mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde atılan adımlara değindi.

Devletin tüm kurumlarının milletin huzur ve güvenliği için görev başında olduğunu belirten Erdoğan, ilgili bakanlıkların koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'e bir kez daha rahmet, ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı dileyerek tamamladı.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE