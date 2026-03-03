Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, dünya gündemindeki krizlere ve bölgesel çatışmalara dikkat çekti. Bahçeli, özellikle ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarını eleştirirken, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hedef alınmasını 'alçaklık' olarak nitelendirdi.

Dünya Krizi ve İstikrarsızlık

Konuşmasına küresel ve bölgesel krizlere vurgu yaparak başlayan Bahçeli, 'İçinde bulunduğumuz değerler hiyerarşisi ve insani ölçüler piramidi ağır hasarlıdır. Kriz, kaos ve karmaşa hâli dünyanın üzerine karabasan gibi çökmüş durumdadır. Körüklenen istikrarsızlık yalnızca coğrafyaları değil, geleceği de aşırılaşmış risk ve tehlikelerle tehdit etmektedir' ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in Saldırılarına Tepki

Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in tahriklerine kapılarak İran'a saldırmasını eleştirerek, 'Bu saldırganlık gayrı meşrudur ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyada hukuk ve vicdan göz ardı edilemez' dedi. Müzakere süreçlerinin sürdüğü iddialarına dikkat çeken Bahçeli, 'Hani müzakereler devam ediyordu? Hani görüşmeler sürüyordu? Hani anlaşma ve uzaklaşmaya yakın olunduğu iddia ediliyordu?' sözleriyle operasyonun diplomasiye aykırılığını vurguladı.

Hamaney'in Hedef Alınması

Bahçeli, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey siyasetçi ve bürokratlarla toplantı halindeyken hedef alınmasını sert bir şekilde eleştirdi:

'Hamaney'in öldürülmesi tam anlamıyla alçaklıktır.'

'Hain ve ajanlar içeride olunca kale kapısı kilit tutmamıştır. Siyonist eşkıyalık, dürte dürte Amerika Birleşik Devletlerini İran'a saldırtmıştır.'

'Bir devletin en üst mevkiinde bulunan 50'ye yakın kişinin aynı anda hedef alınması ve aynı şekilde imha edilmesi, ibret alınacak bir durumdur.'

Bahçeli, saldırının yalnızca İran içindeki yetkililere değil, bölgesel ve küresel barışa da ağır zarar verdiğini belirtti.

Bölgesel Sonuçlar ve Uyarılar

Saldırının ardından bölgedeki istikrarın daha da tehlikeye girdiğini ifade eden Bahçeli, 'Amerika ve İsrail'in bu tavrı, bölgesel dengeleri bozmakta ve çatışmayı derinleştirmektedir. Türkiye olarak sağduyu ile hareket etmek, barış çabalarını desteklemek elzemdir' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının genelinde Bahçeli, dünya krizlerine dikkat çekerken, İran'a yönelik saldırıların hukuksuz ve insanlık dışı olduğunu vurguladı. Hamaney'in öldürülmesini 'alçaklık' olarak nitelendiren Bahçeli, Türkiye'nin diplomatik tutumunun sağduyuya dayalı olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PERRE