Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Ramazan ayı dolayısıyla eğitim camiasıyla bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, bugün Eğitim Müfettişleri Başkanımız, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile birlikte Adıyaman SANKO Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

Programda yaptığı konuşmada Tosun, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Eğitim camiası olarak aynı hedef doğrultusunda özveriyle çalışmanın önemine değinen Tosun, il genelinde eğitimin niteliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar ve gösterilen iş birliği için tüm yönetici kadroya teşekkür etti.

Kaynak : PERRE