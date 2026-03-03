TÜFE'de (2025=100) değişim, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,95, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemleriyle karşılaştırıldığında, Şubat 2025'te yıllık enflasyon yüzde 39,05, Şubat 2024'te ise yüzde 67,07 seviyesinde bulunuyordu.

Gıda ve Konut Yıllık Artışta Öne Çıktı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,44, ulaştırmada yüzde 28,86, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış olarak kaydedildi.

Bu grupların yıllık enflasyona katkısı ise gıdada 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konutta 6,24 yüzde puan oldu.

Ana harcama grupları arasında ayrıca alkollü içecekler ve tütün, giyim ve ayakkabı, mobilya ve ev eşyası, sağlık, bilgi ve iletişim, eğlence ve kültür, eğitim, lokanta ve konaklama, sigorta ve finansal hizmetler ile çeşitli mal ve hizmetler kalemleri yer aldı.

Aylık Artışta Gıda İlk Sırada

Şubat ayında en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,89, ulaştırmada yüzde 2,58 ve konutta yüzde 2,40 artış şeklinde gerçekleşti.

Aylık değişime katkı ise gıdada 1,71, ulaştırmada 0,43 ve konutta 0,27 yüzde puan olarak hesaplandı.

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 27'sinde düşüş, 5'inde değişim olmazken, 142 alt sınıfta artış gerçekleşti.

Çekirdek Enflasyon Yıllık Yüzde 29,91

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) olarak bilinen; işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE, şubatta aylık yüzde 2,16, yıllık yüzde 29,91 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 33,05 oldu.

Diğer özel kapsamlı göstergelerde yıllık artış oranları; A grubunda yüzde 32,58, C grubunda yüzde 29,46, D grubunda yüzde 29,99, E grubunda yüzde 31,34 ve F grubunda yüzde 31,05 olarak kaydedildi.

TÜİK, bir sonraki enflasyon bülteninin 3 Nisan 2026 tarihinde yayımlanacağını bildirdi.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE