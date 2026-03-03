Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ceza hukukunun temel ilkelerine, kanuna ve TBMM Kardeşlik Komisyonu Raporu'na aykırı şekilde soyut isnatlara dayanılarak tutuklanmasına tepki gösterdi.

Başkan Tutdere, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu tasarrufun yerel demokrasiye ve milletin sandıkta tecelli eden iradesine açık bir müdahale niteliği taşıdığını belirterek, 'Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın, ceza hukukunun temel ilkelerine, kanuna ve TBMM Kardeşlik Komisyonu Raporu'na aykırı şekilde, soyut isnatlara dayanılarak tutuklanması; yerel demokrasiye ve milletin sandıkta tecelli eden iradesine açık bir müdahaledir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi, Bolu halkının ve milletimizin ortak beklentisidir' dedi.

