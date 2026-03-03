Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, ilçe başkanlarıyla birlikte Ankara'da bir dizi temasta bulunacak.

İl Başkanı Gümüş, göreve başlamasının ardından geçen iki haftalık sürece ilişkin hazırlanan kapsamlı faaliyet raporunu parti genel merkezine sunmak üzere Ankara'ya gidecek. Söz konusu raporda, il ve ilçe teşkilatlarının yürüttüğü çalışmalar, saha faaliyetleri ve önümüzdeki döneme dair planlamaların yer aldığı öğrenildi.

Ziyaret kapsamında heyetin, parti genel merkezinde ilgili birimlerle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmelerde teşkilat yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların, yerel düzeyde sürdürülen faaliyetlerin ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasının ele alınacağı bildirildi.

Heyetin ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından düzenlenecek iftar programına katılacağı belirtildi. Programda, teşkilat mensuplarıyla istişarelerde bulunulması ve Ramazan ayı dolayısıyla birlik ve beraberlik mesajlarının paylaşılması öngörülüyor.

Ankara temaslarının ardından gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin detaylı bilgilendirmenin kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak : PERRE