Hisar Salon'da düzenlenen programda, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Barosu tarafından geleneksel olarak organize edilen iftar programında avukatlarla bir araya geldi.

Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde gerçekleştirilen programa, baro yönetimi, avukatlar ve davetliler katıldı. İftar programında konuşan Vali Dr. Osman Varol, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Aynı sofrayı paylaşmanın ve Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşamanın önemine dikkat çeken Varol, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Varol, 'Adalet Mülkün Temelidir' düsturuyla hukukun üstünlüğü esası içinde önemli bir kamu hizmeti yürüten avukatların görevlerinin toplum düzeni açısından büyük önem taşıdığını belirterek, tüm avukatlara çalışmalarında başarılar diledi.

Program, yapılan dua ve iftarın ardından sona erdi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kaynak : PERRE