Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Halk Oyunları Müsabakaları, il genelinde yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Öğrenciler, sahnede sergiledikleri özgün kostümler, uyumlu koreografiler ve yüksek performans ile izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Müsabakaları İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü yerinde izledi. İl yetkilileri, öğrencilerin sergilediği performansları takip ederek heyecanlarına ortak oldu.

Ödül Töreninde Dereceye Giren Okullar Ödüllerini Aldı

Programın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okullara madalya ve kupaları takdim edildi. Müsabakalarda kendi kategorilerinde il birincisi olan okullar şunlar oldu:

Yıldızlar Düzenlemeli: Besni Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Gençler Düzenlemeli: Adıyaman Yunus Emre MTAL

Minikler Düzenlemesiz: Şehit Rıza Fırat İlkokulu

Yıldızlar Düzenlemesiz: Gölbaşı Cumhuriyet Ortaokulu

Gençler Düzenlemesiz: Dumlupınar MTAL

Yarışmalara katılan tüm öğrenciler, emeği geçen öğretmenler ve destek veren aileler tebrik edildi. Yetkililer, öğrencilerin başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

Kaynak : PERRE