Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı istikametinden Adıyaman yönüne ilerleyen Mehmet Gazi B. yönetimindeki 44 AEB 190 plakalı otomobil, Atamalı köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS