Adıyaman Belediyesi, yoğun yağışlar sonrası su kaynaklarında meydana gelen bulanıklık nedeniyle yapılan tedbir amaçlı uyarının ardından şebeke suyu değerlerinin normale döndüğünü açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yoğun yağışların ardından su kaynaklarında oluşan bulanıklık nedeniyle şebeke suyunun bir süre yalnızca kullanma suyu olarak tüketilmesi gerektiğinin kamuoyuna bildirildiği hatırlatıldı.

Yaklaşık bir haftadır İl Sağlık Müdürlüğü ve ASKİM ekipleri tarafından sürecin titizlikle takip edildiği belirtilen açıklamada, düzenli olarak alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilen analizler sonucunda şebeke suyu değerlerinin normale döndüğü ve halk sağlığı açısından herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığının tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, şebeke suyunun güvenle kullanılabileceği belirtildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE