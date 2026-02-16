Adıyaman Turgutreis Mahallesi'nde yapımı süren inşaatta boşluğa düşen iki işçi, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin halat ve sedye yardımıyla yürüttüğü operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, mahallede yapımı süren bir inşaatta iskele üzerinde çalışan yabancı uyruklu iki işçi, dengesini kaybederek inşaat boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, inşaat boşluğuna inerek yaralı işçilere ulaştı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında işçiler, halat ve sedye yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kurtarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. İşçiler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : PERRE