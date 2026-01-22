AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ile Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman'daki sağlık yatırımları ve ihtiyaçların ele alınması amacıyla Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Adıyaman il genelinde devam eden ve planlanan sağlık yatırımları detaylı şekilde değerlendirildi. Bölge halkının sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirecek projeler üzerinde durulurken, Adıyaman Üniversitesi'nin sağlık alanındaki stratejik hedefleri ile üniversite-sağlık sistemi iş birliğine yönelik konular ele alındı.

Ziyarette ayrıca, sağlıkta dönüşüm ve gelişim vizyonu doğrultusunda Adıyaman için önem taşıyan başlıklar görüşüldü. Sağlık altyapısının daha da güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Milletvekili İshak Şan ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun Adıyaman'a ve Adıyaman Üniversitesi'ne gösterdiği yakın ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. Görüşmenin ardından yapılan değerlendirmede, kente daha kaliteli, modern ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunulması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi

Haber: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE

