Bunlar da ilginizi çekebilir

Meteoroloji yetkilileri ise kuvvetli kar yağışının yer yer tipi ve don olaylarını da beraberinde getirebileceğini belirterek, hava koşullarına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetti.

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Sürücülerin kış lastiği kullanmaları, hızlarını düşürmeleri ve takip mesafesine dikkat etmeleri istendi. Gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı da tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

İlçe genelinde kısa sürede etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesinde yer yer azalma yaşandı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle ilçe merkezi ve bağlantı yollarında maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği bildirildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından, Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışı bugün öğle saatleri itibarıyla etkili olmaya başladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.