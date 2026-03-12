Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM) ücretsiz kurslarla Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrenciler, düzenlenen dayanışma iftarında buluştu.

AKEM yemekhanesinde gerçekleştirilen iftar programına 40 öğrenci ve 6 öğretmen katıldı. Mutfak hazırlıkları ise kurs öğretmenleri tarafından yapıldı. Yoğun ders temposuyla sınava hazırlanan öğrenciler, iftar programında hem birlikte vakit geçirmenin hem de moral depolamanın mutluluğunu yaşadı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, programla ilgili yaptığı açıklamada, gençlerin eğitimine destek olmanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Başkan Tutdere, 'AKEM'de büyük bir emek ve azimle LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gençlerimizin başarısı bizim en büyük motivasyonumuz. Adıyaman Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz destekleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize sınav sürecinde başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE