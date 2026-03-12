Adıyaman Belediyesi, Mart ayının ilk haftasında kentin çehresini değiştirecek bir dizi projeyi hayata geçirdi. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'Söz verdiğimiz projeleri birer birer gerçekleştiriyoruz.' dediği hizmet maratonu kapsamında, 2 tesisin açılışı yapılırken 3 önemli projenin de temeli atıldı.

'72 Yıllık Özlem Sona Erdi'

Hizmet takvimi 3 Mart'ta Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışıyla başladı. 1954 yılında il statüsü kazanan Adıyaman'da 72 yıl sonra ilk kez bir Halk Ekmek Fabrikası kuruldu.

Başkan Tutdere'nin seçim vaatlerinin başında gelen tesisle ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeğe erişiminin güvence altına alındığı belirtildi.

'Atatürk Kütüphanesi'nin Temeli Atıldı'

4 Mart'ta Koç Vakfı desteğiyle yapılacak Atatürk Kütüphanesi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kente gençlerin ve öğrencilerin yararlanacağı 7 gün 24 saat yaşayan modern bir kütüphane kazandırılacağı ifade edildi.

'Kadın Danışma Merkezi Hizmete Girdi'

8 Mart'ta Kadın Danışma Merkezi hizmete açıldı. Merkezin kadınlara hukuki, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti sunmaya başladığı bildirildi.

'Atatürk Parkı'nın Temeli Atıldı'

9 Mart'ta Karapınar Mahallesi'nde yapılacak Atatürk Parkı'nın temel atma töreni gerçekleştirildi. Parkın tamamlanmasıyla birlikte kentte yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulacağı kaydedildi.

'Sadık Gürsoy Kütüphanesi Kapılarını Açtı'

11 Mart'ta Mehmet Sadık Gürsoy Kütüphanesi hizmete açıldı. Kahtalı Mıçe Parkı içerisinde yer alan kütüphanenin modern mimarisi ve çalışma alanlarıyla öğrencilerin önemli buluşma noktalarından biri olması hedefleniyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentte sürdürülen yatırımlara ilişkin yaptığı değerlendirmede seçim döneminde açıklanan projeleri birer birer hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Tutdere, 'Depremin yaralarını sarmaya çalışan bir şehirde bir yandan altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyor, diğer yandan vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak sosyal projeleri hayata geçiriyoruz. Eğitimden sosyal hizmetlere, yeşil alanlardan kültür yatırımlarına kadar şehrimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.

Kaynak : PERRE