ÜNİDES 6. Dönem kapsamında kabul edilen projelere yönelik bilgilendirme toplantısı Genç Ofiste gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müdürü Hüseyin Elüstü ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin katılım sağladı.

Toplantıda, kabul edilen 32 projeye ilişkin süreçler, bütçe planlaması ve uygulama aşamaları hakkında topluluk başkanları ve proje koordinatörleriyle bilgilendirme ve istişarelerde bulunuldu. Proje döneminde gençlerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmesi için ofisin gece saatlerine kadar açık tutulduğu, gençlerin projelerini hazırlarken burada bir araya gelerek yoğun bir çalışma süreci yürüttüğü de vurgulandı.

Program kapsamında gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren İl Müdürü Elüstü, gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek;

'Gençlerimizin fikir üretmesi, proje geliştirmesi ve kendilerini her alanda geliştirmesi bizim için çok kıymetli. Gençlik merkezlerimiz ve genç ofislerimiz sizler için her zaman açık. Boş zamanlarınızı buralarda değerlendirmenizi, yeni projeler üretmenizi istiyoruz. Projelerinizle ilgili herhangi bir konuda her zaman bizlerle iletişim halinde olabilirsiniz. Gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Toplantı, gençlerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak : PERRE