ÜNİVERSİTE ÖNÜNDE İFTAR İKRAMI



Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla Adıyaman Üniversitesi önünde öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade etti. İl yönetimi ve Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte iftar saatinde öğrencilere çorba ikramında bulunduklarını dile getirdi.



Engin Doğan, “Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Yönetim Kurulumuz ve Gençlik Kollarımız ile birlikte Adıyaman Üniversitesi önünde öğrencilerimize iftar saatinde çorba ikramında bulunduk.” ifadelerini kullandı.



RAMAZAN AYINDA DAYANIŞMA VURGUSU



Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve birlik duygularını güçlendirdiğini belirterek öğrencilerle aynı sofranın bereketini paylaşmanın kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.



Engin Doğan, “Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte olmanın güzelliğini yaşadığımız bu mübarek Ramazan ayında öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.



EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR



Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, programın hazırlanmasında emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür ederek öğrencilerle dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Adıyamanlılar Net