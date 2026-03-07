Başkan Engin Doğan, deprem sonrası zor şartlarda hayatı yeniden kuranların başında kadınların geldiğini vurguladı.



Engin Doğan, Adıyaman’da deprem sonrası kurulan konteyner kentlerde ve çadırlarda kadınların büyük bir mücadele verdiğini belirterek şunları söyledi:“Büyük depremden sonra Adıyaman’da ve bölgemizde çok acı günler yaşadık. Ancak o zor günlerde bir gerçeği çok net gördük. Evi ev yapan kadınlarımızdır. En zor şartlarda, konteynerlerde ve çadırlarda bile hayatı yeniden kuran, o küçük alanları adeta sıcak bir yuva haline getiren yine kadınlarımız oldu.”



Depremin yarattığı ağır koşullara rağmen kadınların sabır, emek ve dayanışmayla hayatı yeniden inşa ettiğini ifade eden Doğan, kadınların toplumun en güçlü dayanaklarından biri olduğunu vurguladı.



Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Kadınlarımız sadece ailelerini değil, aynı zamanda toplumun umutlarını da ayakta tutan en büyük güçtür. O zor günlerde konteynerlerde ve çadırlarda kurulan her sofrada, her düzenlenen yaşam alanında kadınlarımızın emeği ve fedakârlığı vardı. Bu mücadele Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkmasında en önemli güçlerden biri olmuştur.”



CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, kadınların yalnızca deprem sonrası değil hayatın her alanında büyük bir emek verdiğini belirterek kadınların hak ettiği değeri görmesi gerektiğini ifade etti.



Engin Doğan açıklamasının sonunda başta Adıyamanlı kadınlar olmak üzere tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak şu ifadeleri kullandı:“Başta deprem sonrası büyük bir fedakârlıkla hayatı yeniden kuran Adıyamanlı kadınlarımız olmak üzere, emekleriyle toplumu ayakta tutan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum. Kadınların emeğinin, sabrının ve mücadelesinin her zaman en büyük değerimiz olduğunu unutmamalıyız.”

Muhabir: Adıyamanlılar Net