Alsan ayrıca, Adıyaman'da sanayi yatırımlarının hızlandırılması ve süper teşviklerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunarak, kentin işsizlik sorununa karşı acil ve kalıcı çözümler gerektiğini söyledi.

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, hem parti teşkilatlanması hem de Adıyaman'daki sanayi ve istihdam konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşın bir arayış içinde olduğunu aktaran Alsan, seçmenin çözüm üretebilecek kadrolara yöneldiğini ve Anahtar Parti'ye olan ilginin arttığını kaydetti. Alsan ayrıca Adıyaman'daki ekonomik duruma dikkat çekerek, 'Daha fazla zaman kaybetmememiz gerekiyor. Bir an önce ne yapılacaksa Adıyaman'ı üretimde kalkındıracak noktaya gelebilmesi için proje ise proje, kalkınma ajanslarının öncülüğüyse öncülüğü; bir şeyler yapmak lazım. Adıyaman'da bizi bekleyen büyük işsizliği önlememiz lazım' dedi.

'15 Ayda, 81 İlde Teşkilatlandık'

Anahtar Parti'nin 15 ay önce kurulduğunu belirten Alsan, '81 ilde teşkilatlandık. İlçe teşkilatlarımız kurulmaya devam ediyor, yaklaşık 950 ilçede teşkilatımız mevcut. Yaklaşık 120 bin üye sayımızla yola devam ediyoruz' dedi.

Türkiye siyasi tarihinde kısa sürede bu ölçekte teşkilatlanmanın önemli bir başarı olduğunu ifade eden Alsan, 'Vatandaşımız bir arayış içinde. Bu arayışta kendisine ümit verebilen, memleketin sorunlarına çözüm olabilecek kadroları önemsiyor' diye konuştu.

'Teveccüh Artarak Devam Ediyor'

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu'nun liderliğinde çalışmaların sürdüğünü belirten Alsan, 'Partimize teveccüh artarak devam ediyor. Son anketlerde yüzde 5,5-6 bandında görünür olmaya başladık. Barajı aşacağımıza inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti'nin baraj sıkıntısı yaşamadığını düşündüklerini vurgulayan Alsan, 'Seçim sandığında çok daha yüksek oranlar göreceğimizden kuşkumuz yok' dedi.

'Deprem Artık Bahane Olmamalı'

Adıyaman'da yaşanan depremin üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlatan Alsan, 'Adıyaman özelinde Adıyaman nasıl gidiyor? Adıyaman'da bildiğiniz gibi büyük bir deprem yaşandı ama depremin üstünden 3 yıl geçti ve artık deprem bahanesini duymayı ne biz istiyoruz ne de vatandaşımız istiyor. Yani ilk yıl eyvallah, ikinci yıl olabilir ama depremin üçüncü yılına girdik; artık deprem bahanesini duymayı yetkililerimizden istemiyoruz. Yani bu hem iktidar kanadında hem muhalefet kanadında böyle bir bahane üretimi var. Bildiğimiz üzere, iktidar partisi kendi eliyle yaptıkları için, Adıyaman Belediyesi de yapamadıkları için haliyle deprem bahanesini kullanmaya devam ediyor. Biz artık depremi bahane olarak görmek istemiyoruz' ifadelerini kullandı.

'Adıyaman Meclis'te Güçlü Temsil Edilmiyor'

Adıyaman'ın yeterince temsil edilmediğini savunan Alsan, 'Adıyaman hak ettiği değeri maalesef hâlâ göremiyor. Çünkü bizce Adıyaman hâlâ temsil edilmiyor. Yani 4 tane vekilimiz var ama Meclis'te hâlâ Adıyaman'ın temsil edildiğini düşünmüyoruz. Vekillerimiz var fakat Adıyaman'ın temsiliyeti maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yok. Anahtar Parti de Adıyaman için burada konumlanıyor. Anahtar Parti inşallah önümüzdeki dönem Adıyaman'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsilci gönderecek, vekil göndermeyecek. İnşallah Anahtar Parti'nin göndereceği vekil ve vekiller Adıyaman'ı Meclis'te aslan gibi temsil edeceklerdir. Adıyaman'da böyle bir boşluk görüyoruz. Buraya konumlanıyoruz. İnşallah Adıyaman'ı temsil edeceğiz ve Adıyaman'ın sorunlarını çözecek duruma getireceğiz. Çünkü uzun bir zamandır Adıyaman'ın sorunları görmezden geliniyor; hem de deprem öncesinde hem deprem sonrasında. Çevresindeki illerin bu kadar gelişmiş olmasına rağmen Adıyaman bir türlü gelişemiyor, bir kısır döngü içine girmiş durumdayız. Adıyaman'da işsizlik önlenemiyor, Adıyaman'da sıkıntılar bitmiyor. Bu sıkıntıları bitirecek, işsizliği çözecek kadrolar Anahtar Parti içerisinde mevcut. Onun için biz bu işleri çözmek için irade ortaya koymaya geliyoruz. Allah'ın izniyle bir sonraki seçimden sonra bunu Adıyamanlı vatandaşlarımız da çok derinden hissedecektir' dedi.

'İşsizlik Riski Kapıda'

Adıyaman'da yaklaşık bir yıl içinde inşaat çalışmalarının tamamlanmasının beklendiğini söyleyen Alsan, 'Bu durum yaklaşık 50 bin kişiyi etkileyecek bir işsizlik riski oluşturabilir. Yetkilileri defalarca uyardık ancak tatmin edici bir çözüm göremedik' diye konuştu.

'Organize Sanayi Bölgeleri Faaliyete Geçmeli, Süper Teşvik Şart'

Deprem sonrası organize sanayi bölgelerinin yetersiz kaldığını belirten Alsan, 'Adıyaman'ın süper teşviklere ihtiyacı var. Normal teşvikler yeterli değildir. Vergi ve sigorta destekleri artırılmalıdır Tekrar belirtmiş olalım; Adıyaman'da depremden sonra organize sanayimizin yetersiz olduğu açıkça görüldü. Yeni kurulan organize sanayi bölgelerimiz var ama çalışmalar henüz tamamlanmış değil. Bu organize sanayi bölgelerinin bir an önce faaliyete başlaması, bu organize sanayi yatırımı yapacak yatırımcılara normal teşvikler yetmeyecektir. Süper teşvikler verilmesi, vergi bazında yardımcı olunması, sigorta ödemeleri konusunda fazlasıyla yardımcı olunması gerektiğini daha önce de belirttik, yine yineliyoruz. Adıyaman'ın süper teşviklere ihtiyacı var. Bu teşvikler olmadan, organize sanayi bölgesi kurulmadan, üretime geçmeden Adıyaman'da işsizliği de bitiremeyiz, Adıyaman'ı zenginleştiremeyiz de' dedi.

'Daha Fazla Zaman Kaybetmememiz Gerekiyor'

Adıyaman'ın üretimle kalkınması gerektiğini vurgulayan Alsan, 'Önlem alalım diye söylüyoruz. Yani sadece konuşmak için konuşmuyoruz; bugünden önlem almamız lazım. Çok bir zamanımız kalmadı. Yaklaşık 15 aydır sürekli gündeme getiriyoruz ama geçen gün bizden gidiyor, geçen gün Adıyaman'dan gidiyor. Daha fazla zaman kaybetmememiz gerekiyor. Bir an önce ne yapılacaksa Adıyaman'ı üretimde kalkındıracak noktaya gelebilmesi için proje ise proje, kalkınma ajanslarının öncülüğüyse öncülüğü; bir şeyler yapmak lazım. Adıyaman'da bizi bekleyen büyük işsizliği önlememiz lazım' ifadelerine yer verdi.

