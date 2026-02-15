Doğan, “Yanlış tercihler ve denetimsiz harcamalar, kamu maliyesinde onarılması güç bir tahribat yarattı” dedi.



“Hazine Zayıflarken Güven Erozyona Uğruyor”



Devletin mali yapısındaki zayıflamanın ekonomik güveni sarstığını belirten Doğan, “Yatırımcı güveni azalıyor, piyasalarda istikrar kayboluyor. Güçlü bir ekonomi için önce güven gerekir; bugün o güven ciddi biçimde aşınmış durumda” ifadelerini kullandı.



“Dolaylı Vergilerle Açık Kapatma Politikası Sürdürülemez”



Artan bütçe açıklarının dolaylı vergilerle kapatılmaya çalışıldığını söyleyen Doğan, bunun en çok dar ve sabit gelirli kesimleri etkilediğini vurguladı. “Akaryakıttan gıdaya kadar her kalemde artan vergiler, vatandaşın alım gücünü daha da düşürüyor” diye konuştu.

Muhabir: Adıyamanlılar Net