AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in katılımıyla Adıyaman'da düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı ile gerçekleştirilen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının son derece verimli geçtiğini kaydeden Özhan, İl Danışma Meclisi toplantılarının teşkilat içi birlik ve beraberliği pekiştiren önemli buluşmalar olduğuna dikkat çektiğini ifade etti. Bu toplantıların teşkilat mensuplarını ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü şekilde kenetlediğini vurguladı.

İl Başkanlığı'ndaki toplantının ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ve Adıyamanlı vatandaşlarla samimi sohbetler yaptıklarını belirten Özhan, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana halkla iç içe bir siyaset anlayışını benimsediğini söyledi.

Özhan, 'Kurulduğu günden itibaren milletimizin yanında duran bir partinin mensupları olarak vatandaşlarımızla bir ve beraber olmaya devam ediyoruz. Teşkilatımızın her kademesiyle aynı şuur ve kararlılıkla hareket ediyor, 2002 yılından bu yana halkımıza hizmetkâr olmayı sürdürüyoruz' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in siyasi tecrübeleri ve birikimlerinden istifade etme imkânı bulduklarını da aktaran Özhan, Şen'in değerlendirme ve önerilerinin teşkilat çalışmaları açısından son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Özhan, 'Sayın Genel Başkan Yardımcımızın tecrübeleri teşkilatımızın sahadaki gücünü daha da artıracak niteliktedir. Adıyaman teşkilatımızın dinamizmini yerinde görme fırsatı bulduk' dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman ve Türkiye için çalışmaya kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

