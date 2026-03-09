Doğan, Türkiye’de yürütülen bu sürecin yalnızca bir yargılamadan ibaret olmadığını, aynı zamanda demokrasi ve hukuk devleti açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.



“Adalet Toplumun En Büyük Güvencesidir”



Engin Doğan açıklamasında, hukuk devletinin temelinin adalet olduğunu vurgulayarak, “Bir ülkede adalet duygusu güçlü olduğu sürece demokrasi de güçlü olur. Bu nedenle yürütülen tüm yargı süreçlerinin şeffaf, tarafsız ve adil şekilde gerçekleşmesi büyük önem taşımaktadır. Toplumun beklentisi de adaletin hiçbir gölge düşmeden tecelli etmesidir” dedi.



Siyasi Rekabet Yargı Alanına Taşınmamalı



Doğan, demokratik toplumlarda siyasi rekabetin sandıkta yapılması gerektiğini belirterek, siyasetin yargı alanına taşınmasının toplumda farklı tartışmalara yol açtığını dile getirdi. Türkiye’nin demokratik standartlarının yükselmesi için hukuk devleti ilkesinin titizlikle korunması gerektiğini söyledi.



“Demokrasiye ve Millet İradesine Sahip Çıkacağız”



CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan açıklamasının sonunda Türkiye’de demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “Adaletin ve özgürlüğün güçlü olduğu bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

