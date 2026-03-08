AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kadınların toplumun temel direği olduğunu belirten Şan, güçlü bir toplumun güçlü kadınlarla mümkün olduğunu ifade etti.

Kadınların aile ve toplum hayatındaki önemine dikkat çeken Şan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların emekleriyle inşa ettiği güçlü toplumun önemini vurgulamak ve hak ettikleri saygıyı bir kez daha dile getirmek için önemli bir fırsattır. Toplumun yarısını oluşturan, huzurlu ve mutlu bir aile yapısının tesis edilmesinde her zaman en önemli rolü oynamış bulunan kadınlarımız bizim baş tacımızdır' ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetleri döneminde kadınlara yönelik önemli düzenlemeler yapıldığını belirten Şan, 'Kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta daha aktif rol alması için hükümetlerimiz döneminde kapsamlı reformlar hayata geçirdik. 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışımızla kadınlarımıza yönelik devrim niteliğinde anayasal ve yasal düzenlemeler gerçekleştirdik' dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kararlılık mesajı veren Şan, 'Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında durarak, kadınlarımızın güven içinde ve eşit fırsatlara sahip bir yaşam sürmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Kadınların her alanda daha güçlü şekilde yer almasını sağladıklarını vurgulayan Şan, 'Kadınlarımızın senelerce maruz kaldığı ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Bu devrim niteliğindeki köklü değişikliklerle kadınlarımız ilk kez kılık kıyafetinden dolayı hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan bakan, milletvekili, belediye başkanı olma hakkına kavuştu. Kamu kurum ve kuruluşlarında da tüm karar alma mekanizmalarında kadınlarımıza başörtü ile çalışma özgürlüğünü kazandırdık' dedi.

Mesajının sonunda tüm kadınların gününü kutlayan Şan, 'Kadınlarımızı senenin sadece bir gününde değil, her gününde hatırlıyor, onlara gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle, başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere, emeğiyle ve fedakârlığıyla hayatı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve başarılar diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK