Adıyaman Belediyesi ile Adıpayam Kadın Kooperatifi iş birliğinde Yeni Mahalle'de hayata geçirilen sebze üretim alanı, Şehit Engin Tilbaç Anaokulu öğrencilerini ağırladı. Üretimi teşvik etmek, çocukları doğayla buluşturmak ve yerel tarımsal farkındalığı artırmak amacıyla kurulan alanda minikler, sebzelerin toprakla buluşmasından hasat aşamasına kadar geçen süreci yerinde inceleme fırsatı buldu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 15 Ekim'de ilk tohumlarını toprakla buluşturduğu 10 dönümlük alanda gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, üretim sürecine ilişkin bilgi aldı.

Minikler Üretimi Yerinde Gözlemledi

Sebze bahçesinde ürün çeşitliliğini yakından inceleyen öğrenciler, doğayla iç içe vakit geçirirken toprağın ve emeğin önemini deneyimledi.

Ziyaret, çocukların doğa, tarım ve sağlıklı beslenme konularında farkındalık kazanmasına katkı sunarken, renkli görüntülere sahne oldu.

