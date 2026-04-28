Yeni sayıda savaş ve çocuk teması öne çıktı

Mutenâ dergisi, yeni sayısında dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaşların yarattığı insani tabloya dikkat çekiyor. Dergi, 'Ana kucağında uyumayı beklerken toprakta uyuyan çocuklar için sesini yutma' çağrısıyla, özellikle savaş mağduru çocukların yaşadığı trajediyi gündeme taşıyor. Bu çerçevede hazırlanan sayıda çok sayıda yazar ve şairin katkısıyla geniş bir içerik sunularak toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Yazar ve şairlerden geniş katkı

Derginin 32'nci sayısında Cezmi Ersöz, Murat Kayış, Mustafa Irgat, Metin Üregen, Mustafa Işık, Cevdet Güner, Faysal Demir, İlyas Çetinkaya, Mesut Üregen, Ergün Hamzadayı, Hatice Abaylı, Emine Peker Şansal, Çınar Deniz, Ceyda Güneş, Erdal Burak, Erçağ Akarca, Rahim Öz, Serhat Sungur, M. Ali Öztop ve Abdurrahman Adıyan'ın çalışmaları yer aldı.

Yayın kadrosu dikkat çekiyor

Popüler kültüre karşı basılı yayın çizgisini sürdüren Mutenâ dergisinin yayın kadrosunda farklı alanlardan isimler bulunuyor. Derginin Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Murat Kayış olurken, Yazı İşleri Müdürlüğü görevini Fahrettin Çelik yürütüyor.

Yayın kurulunda Mustafa Irgat, Lal Laleş, Metin Üregen, İlyas Çetinkaya ve Abdurrahman Akçal yer alıyor. Editörlük görevlerini Veysi Çelebi, Zeynal Abidin Elçi üstlenirken, dizgi editörlüğünü Yusuf Elçi yapıyor. Dijital Proje Koordinatörlüğü görevini ise Emrah Yılmaz yürütüyor.

Altı yılda 32 sayı

Taşradan başlayarak ülke genelinde okura ulaşan Mutenâ dergisi, kültür ve edebiyat alanındaki yayıncılık faaliyetlerini sürdürmenin yanı sıra dergi kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği vurgusuyla çalışmalarına devam ediyor. Dergi, altı yıllık süreçte 32 sayıya ulaşmış durumda.

Kaynak : PERRE